Staatsschutz ermittelt in Geldern Hakenkreuz an Gelderner Bushaltestelle

Rechtsradikale Schmierereien in Geldern haben jetzt den Staatsschutz der Polizei auf den Plan gerufen. Am Dienstag hatte ein Zeuge gegen 22 Uhr die Kritzeleien an der Scheibe einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße in Geldern entdeckt und die Polizei eingeschaltet. Da es in diesem Fall um rechte Parolen geht, kommt automatisch der Staatsschutz mit ins Boot, da möglicherweise ein politischer oder rechtsextremer Hintergrund besteht. Der Staatsschutz habe jetzt die Ermittlungen aufgenommen, so ein Sprecher der Behörde in Krefeld.