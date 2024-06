Drei Prozent Anstieg in Geldern Guter Kompromiss bei den Kita-Beiträgen

Es war im Grunde eine gute Idee, die die Politik in Geldern hatte, als der Rat 2019 die Elternbeiträge für Kindergärten neu geregelt hat. Einkommensgruppen und Beitragssätze wurden neu festgelegt. Und vor allem wurde eine dauerhafte Regelung beschlossen, dass die Elternbeiträge jährlich automatisch angepasst werden sollen. Die Steigerung wurde an die Anpassung der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz NRW gekoppelt. Die orientiert sich vereinfacht gesagt an der Entwicklung der Löhne für Erzieher und an der allgemeinen Preisentwicklung.