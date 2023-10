Lilo Wanders in Geldern Warum ein Travestiekünstler durch einen Gottesdienst führt

Den Gottesdienst gibt es nicht live, sondern als Streamingangebot über die Seite „Vision von Hoffnung“. „Wir haben das so gewählt, weil wir uns als Team über die Corona-Zeit so viel Know-how angeeignet haben, was solche Gottesdienste angeht, dass wir weiter damit arbeiten wollen“, erklärt Olding. Außerdem erreiche man so mehr und andere Menschen als mit den Live-Gottesdiensten. Die wird es auch weiterhin geben im Rahmen von „Vision von Hoffnung“. Der nächste Gottesdienst in Präsenz ist am 10. Dezember um 19 Uhr in Veert. Auch mit einer Besonderheit: Mit der Taufe einer jungen Erwachsenen. „Also auch das gibt es noch“, sagt Christian Olding, dem wichtig ist, die Botschaft des Glaubens ins Hier und Jetzt zu bringen.