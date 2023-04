Feuerwehreinsatz am Clemens-Hospital in Geldern Vergifteter Patient eingeliefert – Notaufnahme am Krankenhaus geschlossen

Zu einem Einsatz der Gelderner Feuerwehr ist es am Mittwochmorgen im St.-Clemens-Hospital gekommen. In den frühen Morgenstunden war ein Patient eingeliefert worden, der Kontakt mit einem Pflanzenschutzmittel hatte. Es kam zu giftigen Ausdünstungen des Patienten, was eine vorsorgliche Sperrung der Räume in der zentralen Notaufnahme erforderlich machte. Vorsorglich mussten auch alle Personen untersucht werden, die Kontakt mit dem Patienten hatten.