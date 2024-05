Historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen Auf den Spuren der Walbecker Spargelumzüge

Heute, 75 Jahre nach der ersten Spargelkönigin Leni Eyckmann, ist es Ronja Geldermann, die in der langen Tradition der Spargelerntedankfeste auf dem Thron sitzt. Aus den Spargelköniginnen sind Spargelprinzessinnen geworden, die erste Regentschaft im Jahr 2000 hatte Erika Allofs vom gleichnamigen Spargelhof. Ihr folgten bis heute 23 Prinzessinnen, für die der Umzug durch das Dorf beim traditionellen Handwerker- und Spargelmarkt immer der Höhepunkt der Session war. Am kommenden Sonntag, 5. Mai, ist es dann wieder so weit. Bereits um 11.30 Uhr wird am Markplatz in Walbeck an vielen Ständen alte und neue Handwerkskunst zu bewundern sein. Walbecker Spargel – der an den zuletzt wärmeren Tagen einen richtigen Schub bekam – und andere kulinarische Leckerbissen werden natürlich auch angeboten. Gegen 15 Uhr setzt sich dann vom großen Parkplatz am Ortseingang bei „Limera“ der Festumzug zu Ehren der Spargelprinzessin Ronja in Bewegung. Der festlich geschmückte Wagen mit Prinzessin und Spargelgrenadier, Spargelstecherinnen in historischen Kostümen, Fußgruppen und die Musikvereine werden wieder ein prächtiges Bild abgeben.