Projekt für Schüler Gesamtschule Geldern will Cybermobbing vorbeugen

An der Gesamtschule Geldern haben deshalb jetzt alle Schüler der neunten Klassen an einem Präventionsprojekt teilgenommen, das sie für das Thema Cybermobbing sensibilisieren soll. In einem interaktiven Webinar mit der spezialisierten Rechtsanwältin Gesa von Schwerin ging es um das Recht am eigenen Bild aber auch um mögliche Strafen, die einem drohen, wenn man Fotos von anderen – womöglich sogar mit erniedrigenden Darstellungen – besitzt oder aktiv verbreitet. Veranschaulicht wurde das durch reale Fälle: Juliane schickt ein Oben-ohne-Foto an Hannes, der schickt es einem Freund und plötzlich haben es alle an der Schule, könnte so ein Szenario sein. Es gab interaktive Meinungsabfragen, auch konnten die Schüler eigene Fragen stellen. Hinter diesem Angebot mit dem Namen „Law 4 School“ steckt der gemeinnützige Verein Prävention 2.0.