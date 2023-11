Gesamtschule Geldern setzt ein Zeichen „Engel der Kulturen“ auf dem Schulhof

Die intensiven Gespräche haben dazu geführt, dass die Schüler ein Zeichen setzen wollten. Ein Zeichen, das die Menschen erreicht und in Erinnerung bleibt. Ein Zeichen, das den Wunsch eines friedlichen Miteinanders symbolisieren sollte, das groß und bunt ist. Also gestalteten sie mit Hilfe eines langen Seils, Schablonen und Kreide den „Engel der Kulturen“ auf dem Schulhof der Gesamtschule und malten ihn bunt an. Ein Symbol, das für Frieden, Miteinander und Vielfalt steht.