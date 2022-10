Kandidaten stellen sich vor : Gemeinsamer Aktionstag zur Landratswahl

Am 1. Advent wird der neue Landrat für den Kreis Kleve gewählt. Foto: dpa/Bodo Schackow

Geldern CDU, SPD, Grüne und FDP laden nach Geldern ein. Hier stellen sich die Kandidaten für die Landratswahl vor. Es besteht die Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Am Samstag, 15. Oktober, laden die Gelderner Parteien ab 11 Uhr zum Aktionstag rund um die Landratswahl auf den Gelderner Marktplatz ein. Neben Informationen rund um die Wahl am 27. November werden die Kandidaten der Parteien von CDU , SPD , Grünen und FDP die Drachenstadt besuchen und für Gespräche bereitstehen.

Zu diesem Zweck haben die Organisatoren auch eine Bühne in Auftrag gegeben, auf der die Kandidaten Kernpunkte ihrer Pläne für den Kreis Kleve darlegen können. Gemeinsam bieten die Parteien einen Kuchenverkauf an, dessen kompletter Erlös an das Gelderner Tierheim gespendet wird.