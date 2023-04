Bauarbeiten in Geldern Gelderstraße wird ab Montag umgestaltet

In der nächsten Woche werden die Arbeiten zur Sanierung der Gelderner Innenstadt im Rahmen des „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ (ISEK) fortgesetzt. Wie die Stadt Geldern mitteilt, nimmt der mit den Arbeiten beauftragte Tiefbauer Fonteyne aus Geldern ab Montag, 24. April, den ersten Bauabschnitt zur Umgestaltung der Gelderstraße in Angriff. Gearbeitet wird vor der Heilig-Geist-Kirche, also auf dem Stück zwischen Heilig-Geist-Gasse und der Einmündung in die Breestraße.