Soziales Projekt in Geldern Schüler helfen beim Fairkaufhaus

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Einmal in der Woche engagieren sich die Schüler nun bei der Herstellung von Upcycling-Produkten, wie zum Beispiel kleinen Hochbeeten aus defekten Lattenrosten und Altholz“, erklärt Katja Koester, Leiterin des Fairkaufhauses und der Beruflichen Integration in Geldern. Zwei Schülerinnen bauen gemeinsam ein gespendetes Bett für den Verkaufsraum auf, zwei andere helfen fleißig mit, leere Regale aufzufüllen. „Der Blick hinter die Kulissen macht den Schülern riesigen Spaß“, berichtet Sophia Koenen. „Ich freue mich immer auf den Mittwoch, weil wir hier so coole Sachen machen“, sagt ein Schüler. Sein Mitschüler berichtet stolz, dass er hier in der Werkstatt zum ersten Mal mit einer Bohrmaschine arbeiten durfte. Aber nicht nur die Arbeit mit dem Holz macht den Jungs Spaß: „Wir helfen uns auch gegenseitig. Es ist toll, dass man den anderen auch mal was erklären kann.“