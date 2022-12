Bereits der vierte Fall in kurzer Zeit Unbekannte sprengen Geldautomat in Walbeck

Es war bereits die vierte Sprengung eines Geldautomaten im Kreis Kleve innerhalb kurzer Zeit. Am 14. Dezember begann die Serie, als unbekannte Täter den Automaten in Kevelaer-Twisteden in die Luft gejagt haben. Nur zwei Tage später schlugen die Männer in Goch-Asperden zu. An den Tatorten herrschte überall das gleiche Bild: verwüstete Räume, geborstene Glasscheiben und vollkommen zerstörte Geldautomaten. In der Nacht zu Heiligabend hatten Automatensprenger in Issum-Sevelen zugeschlagen. Sie brachten das Gerät in der Volksbank zur Explosion. Besonders kurios: Dabei machten sie keine Beute. In Sevelen hatten die Kriminellen den Geldautomaten der Volksbank an der Dorfstraße in die Luft gejagt, obwohl ein Aushang deutlich sichtbar darauf hinwies, dass sich aktuell gar kein Geld im Automaten befindet.