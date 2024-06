Nach Kritik am Trödelmarkt Gebt den Straßenparty-Veranstaltern mehr Zeit

Gute Laune vor und auf den Bühnen, gähnende Leere in den Straßen, in denen sich in den vergangenen Jahren noch Trödelstand an Trödelstand reihte: Die Straßenparty in Geldern bot ein ambivalentes Bild. Aber sie war weit davon entfernt, ein Misserfolg zu sein. Im Gegenteil: Die Stadt war voll, die neuen Organisatoren holten Stimmungsmacher wie den NDW-Star Markus auf die Bühne oder die Coverband „Goldplay“, die bei den Besuchern wirklich für Begeisterung sorgten. Auch sonst war vieles von dem vorhanden, was eine gute Straßenparty ausmacht: verschiedene Speisen, gute Moderation und kühle Getränke.