Sportfest im Waldfreibad Walbeck „Geldern Games“ bringen Schüler näher zusammen

Mehr als 200 Gelderner Schüler, ein abwechslungsreiches Programm, tolles Wetter und ausgelassene Stimmung – so fällt das Fazit der „Geldern Games“ aus, die am Donnerstag erstmals im Waldfreibad Walbeck stattgefunden haben. Die „Geldern Games“ sind ein Sportevent, das die Schülervertretungen der fünf weiterführenden Schulen in Geldern für jüngere Schüler ihrer Schulen auf die Beine gestellt haben.