Neubau der Michael-Schule in Geldern Für Michael-Schule sollen weitere Bäume weichen

Baum oder nicht Baum – das war die Frage, die den Gelderner Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte. Drei Bäume mussten für die Sanierung beziehungsweise den Neubau der Michael-Schule gefällt werden. Bei einer Begehung Ende März hieß es, dass sehr wahrscheinlich noch ein weiterer Baum gefällt werden müsse. Wie sich herausstellte, sind es eigentlich sogar zwei Bäume, die weichen sollen: eine 13 Meter hohe Winterlinde, südwestlich des Grundstücks, die nur von zwei Seiten Wurzeln ausbilden konnte, weil sie zu dicht an der früheren Hausmeisterunterkunft gewachsen ist. Und eine etwa 50 Jahre alte Esche, die aus Sicht des Architekten Philipp von der Linde „aus technischen, barrierefreiheits- und brandschutztechnischen Gründen“ entfernt werden müsse, da an eben dieser Stelle eine Pflasterung für den geplanten neuen Eingang zwingend notwendig sei.