Beunruhigender Vorfall in Geldern Frau will fremdes Kind mitnehmen

Ein seltsamer Vorfall ereignete sich am Donnerstag in Geldern. Bei einer Tagesmutter klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Tür und gab sich als Mitarbeiterin des Jugendamtes aus, die auf der Suche nach einem Kind sei. Wie die Stadt Geldern auf Nachfrage mitteilt, war an diesem Tag jedoch niemand aus dem Bereich Jugend und Familie bei den Tagesmüttern unterwegs. Zudem würden sich die Mitarbeitenden auch immer vorher anmelden.