Geldern: Fotos zeigen das Leben im alten Kapellen

Geldern Das älteste Schulbild von Achterhoek, der Schlachthof von Peter Esser und die Brauerei in Aengenheyster – die Heimatfreunde zeigen historische Fotos, von denen einige mehr als 100 Jahre alt sind.

Seit 1982 bieten die Heimatfreunde Kapellen einmal im Jahr die Gelegenheit, historische Fotos aus ihren Beständen zusehen. In diesem Jahr geht es Allerheiligen (Donnerstag,1. November, 11 bis 18 Uhr) im Bürgersaal um Handwerk, Gewerbe und Gastronomie im alten Kapellen und in den Ortschaften. Dr. Udo Oerding stellte uns schon einmal einige der eindrucksvollen Fotos zur Verfügung, die in der Ausstellung zu sehen sein werden.