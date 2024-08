Eichenprozessionsspinner in Geldern Mit der Paintball-Waffe gegen giftige Raupen

Sogar eine offizielle Schießerlaubnis der Polizei haben die Forscher von Wald und Holz NRW sich für ihr Projekt in Geldern einholen müssen. Denn die Sicherheitsbehörden möchten im Vorfeld genau wissen, wo und wann jemand mit einem Gewehr an einer viel befahrenen Straße steht und um sich schießt. Auch wenn es sich, wie in diesem Fall, nur um eine Paintball-Waffe handelt, könnte das dennoch dafür sorgen, dass der ein oder andere Autofahrer besorgt zum Handy greift und den Notruf wählt.