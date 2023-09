Wosnessensk in der Ukraine Geldern flirtet mit neuer Partnerstadt

Gut möglich, dass Geldern demnächst eine neue Partnerstadt hat. Im Gespräch ist Wosnessensk in der Ukraine. Es wäre die dritte Partnerstadt für Geldern neben Bree in Flandern (Belgien) und Fürstenberg/Havel in Brandenburg. Bereits Ende 2022 hatte die FDP einen Antrag gestellt, sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen und eine weitere Partnerschaft einzugehen. Nun kommt Bewegung in die Sache.