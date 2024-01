Großeinsatz am Nordwall in Geldern Feuer im Mehrfamilienhaus – Bewohner ohne Strom und Heizung

Wie lebenswichtig ein Brandmelder ist, zeigte sich in der Nacht zu Mittwoch. Kurz vor zwei Uhr hatte ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus am Nordwall in Geldern Alarm geschlagen. Eine Bewohnerin hörte den durchdringenden Ton, sah, dass Rauch aus dem Keller kam, und rief sofort die Feuerwehr. Die machte sich gleich mit vier Einheiten auf den Weg, da bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus immer die höchste Gefahrenstufe gilt, schließlich sind dann möglicherweise Menschenleben in Gefahr.