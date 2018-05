Kirmes in Geldern : Geldern feiert seine Pfingstkirmes

Foto: gottfried Evers

Geldern Vier Tage wilde Fahrten und abwechslungsreicher Spaß: Zahllose Besucher waren wieder vor Ort, um das 10.500 Quadratmeter große Spektakel mit eigenen Augen zu erleben - ob in gruseligen Anwesen oder in über 80 Metern Höhe.

Bestes Kirmeswetter am Pfingstwochenende: Da war das Volksfest bereits vor Beginn am Samstagmittag sehr gut besucht. Massen an großen und kleinen Besuchern mit staunenden Augen drängten sich von einem Fahrgeschäft zum anderen. Traditionell wurde die Eröffnung durch einen Sternmarsch der Spielmannszüge aus Geldern, Walbeck und Hartefeld sowie den "Mood Trumpets" und den Flaggen der Schaustellervereine begleitet. Alle trafen sich an der schwindelerregenden, rund 80 Meter hohen Attraktion "Around the World XXL". Dort wurde die Pfingstkirmes unter anderem von Dirk Janßen, dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern, sowie Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser eröffnet.

Ein Prosit auf die Kirmes: Kaltgetränke waren bei dem herrlichen Wetter am Wochenende stark gefragt. Foto: Evers Gottfried

"Wir sind begeistert gewesen, dass alles so reibungslos geklappt hat", freute sich Kaiser bei seiner knappen Ansprache. "Ein besonderer Dank gilt den Anwohnern, die in den nächsten Tagen hier doch etwas leiden müssen. Jedes Jahr zeigt die Pfingstkirmes wieder, dass ganz Geldern an einem Strang zieht, wenn es um das gemeinsame Feiern geht." Ebenfalls dabei war Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds. Er lobte die positive Wirkung des mehr als 10.500 Quadratmeter umfassenden Spektakels: "Bei keiner anderen Veranstaltung als bei der Kirmes wird das 'Wir' so groß geschrieben. So etwas hat man nur sehr selten. Die Stadt arbeitet mit den Anwohnern zusammen, und das eigentliche Erlebnis an sich ist erst einmal mit freiem Eintritt. Generationsübergreifend haben Enkel und ihre Großeltern Spaß, und man kommt mehr zusammen. So ein Zusammensein macht glücklich. Gelderns Pfingstkirmes sollte es auf Rezept geben."

Der Klassiker ist immer noch beliebt: Das Lebkuchenherz mit dem passenden Spruch gehört zum Volksfest wie gebrannte Mandeln oder die Bratwurst. Foto: Evers Gottfried

Am besten sollte man dann gleich noch etwas Medizin gegen Schwindel und Herzrasen mitbringen, denn Fahrgeschäfte wie der über Geldern thronende "Around the World XXL" sind "einfach der absolute Hammer. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen, aber dann war da auch die tolle Aussicht, und es ist der Wahnsinn", meinte Susanne Jansen begeistert. "Ich brauche erstmal eine Pause, aber dann gehe ich da noch mal drauf." Etwas mehr am Erdboden, aber ebenfalls ein großes Spektakel waren die beiden Erlebnishäuser, die auf Ost- und Nordwall platziert waren: Beim "Pirates Adventure" erlebte man teils nasse, teils abenteuerliche Räume, während man mit dem "Ghost" ein klassisches Geisterhaus besichtigen konnte, bei dem Phantome und Zombies in einem sumpfigen Schloss auf die mutigen Besucher warteten. Ob man nun seine Runden drehte im familienfreundlicheren "Octopussy", oder dank des "Night Style" kopfüber durchgewirbelt wurde, für Abwechslung war stets gesorgt. Imposant war auch der "Fighter", bei dem die Fahrgäste in einer Höhe von rund 42 Metern kopfüber einen Sturzflug hinlegen konnten.



Wer nach all dem Hunger hatte oder seinen Magen wieder füllen musste, der fand eine Fülle an Genüssen: Flammlachs, Bierstände und natürlich die klassischen Knabberstände mit gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. "Ich muss sicher drei Runden über die Kirmes machen, bis ich wirklich alles mitbekommen habe", lobte Julia Schulte. "Hier ist einfach so viel auf einmal."

Heute endet die Kirmes mit dem Familientag und dem Feuerwerk am Abend.

