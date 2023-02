Verleihung des Geldrischen Draaks Geldern feiert seine Drachentöchter

Die Ovationen steigerten sich noch, als die Reihe an Petra Hilscher kam. Anneliese Deckers und „Jüppi“ Paulus vom Kirchenchor St. Antonius/MGV 1849 Sevelen hielten eine gereimte Lobrede auf die neue Drachentochter. Sie erinnerten an deren Verdienste bei vielen Aktionen des Kirchenchors, etwa am Weinstand beim Töpfermarkt oder bei der „Brot und Fisch“-Initiative am Karfreitag. „Die richtige Frau am richtigen Ort“, meinten sie über die Ehrung als Sevelener Festkettenträgerin 2017.