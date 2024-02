Verleihung des Gelderschen Draak Geldern feiert erste Drachentochter aus Lüllingen

„Danke, ich fühle mich total geehrt“, sagte Irmgard Marten, nachdem sie die Kette mit dem Draak von RP-Redaktionsleiter Dirk Möwius umgehängt bekommen hat. Sie dankte ihrem Mann Klemens, ihrer großen Familie und erzählte, wie es war, als sie damals nach Lüllingen gekommen ist. Als das Häuschen zum Kauf angeboten war, hatte sie sich bei einer Freundin erkundigt, wie die Leute in Lüllingen denn so drauf seien. „Da könnt ihr bedenkenlos hinzuziehen“, riet die Freundin und so kam es dann auch. „Die Lüllinger haben uns so offen empfangen, das hat uns so imponiert, das geben wir gerne weiter“, sagte Marten. So ist eine der vielen Aufgaben, die sie ehrenamtlich übernimmt, dass sie genauso offen auf Zugezogene zugeht, seien sie aus dem Nachbarort oder von einem anderen Kontinent.