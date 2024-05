Ex-Neonazi spricht in Geldern Neonazi-Aussteiger über seine Vergangenheit – „Ich war ein Arschloch“

„Ich darf euch heute ein ehemaliges Arschloch vorstellen“, sagte Geschichtslehrer Dierk Ferlemann zu seinen rund 90 Realschülern der neunten Klasse. „Ich darf das so sagen, er sagt es auch über sich selbst.“ Vorgestellt wurde Neonazi-Ausseiger Manuel Bauer, geboren 1979 in Torgau/Sachsen und aufgewachsen auf dem Land in dem 40-Seelen-Dorf Polbitz bei Torgau.