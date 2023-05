Feuerwehreinsatz in Geldern Essen vergessen – Wohnungsbrand am Nordwall

Geldern · Am Samstag hat es in einem Mehrfamilienhaus am Nordwall in der Gelderner Innenstadt gebrannt. Die Mieter einer Wohnung im ersten Obergeschoss hatten das Haus verlassen und versehentlich ihr Essen im Topf auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen.

15.05.2023, 16:16 Uhr

Die Feuerwehr war am Wochenende am Nordwall in Geldern am Einsatz (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

() Um 17.23 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Feuerwehr, weil er Rauchschwaden aus einem auf Kipp stehenden Fenster aufsteigen sah. Die Feuerwehr war mit den Löschzügen Geldern und Veert angerückt und verschafften sich durch das Treppenhaus Zutritt zu der Wohnung. Zuvor wurden noch zwölf Anwohner aus den benachbarten Wohnungen in Sicherheit gebracht. „Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet“, berichtet Einsatzleiter Thorsten Backhausen. „Wir haben die Wohnung gelüftet und sind dann wieder abgezogen.“ Auch die Anwohner durften anschließend zurück in ihre Wohnungen. 35 Feuerwehrleute waren ausgerückt. Der Nordwall war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

