Hauptausschuss stimmt gegen Verwaltung : Längere Tempo-70-Zone auf B 58 in Pont gefordert

Der Bereich mit Tempo 70 soll in Pont erweitert werden. Foto: Büllesbach

Geldern Dem Bürgerantrag von Hermann Deselaers wurde einstimmig stattgegeben. Er hatte eine Verlängerung der Geschwindigkeitsbegrenzung in Pont gewünscht. In eine ähnliche Richtung geht ein Antrag der FDP.

280 Meter – so lang ist das Stück, um das es Hermann Deselaers und anderen Anwohnern der Steinstraße in Pont geht. In einem Bürgerantrag hatten sie die Verlängerung der auf der B 58 angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkung in Fahrtrichtung Straelen bis unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich Steinstraße, Hausnummer 117, gefordert. Beantragt wurde, dass die dortige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt bleibt – analog zu der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Gegenfahrbahn.

Bisher ist es so, dass ab der Kreuzung B 58/Heyerkirchweg/Möhlendyck die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird, sodass in Richtung Straelen bis zu 100 km/h gefahren werden darf. Nach Auffassung der Antragssteller könnte eine Verlängerung der Reduzierung dazu beitragen, die latente Unfallgefahr erheblich zu reduzieren. Die Verwaltung kam zu einem anderen Ergebnis und legte dem Hauptausschuss, der am Mittwoch anstelle des Rates tagte, eine Beschlussvorlage vor, die den Bürgerantrag ablehnen sollte. Die Politik widersprach.

CDU-Ratsmitglied Egbert Schimke merkte an, dass sich in der Sachverhaltsdarstellung einige Fehler eingeschlichen hätten. Einer lautete, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung aktuell nicht von 70, sondern von 50 km/h auf 100 km/h aufgehoben werde. An anderer Stelle sei die Rede davon, dass es nur einen Unfall gegeben habe, der schon 27 Jahre her sei und somit verjährt. Schimke widersprach. Ihm seien mindestens zwei Unfälle aus jüngerer Zeit bekannt, in die Herr Deselaers selbst verwickelt worden sei. Rückendeckung bekam er von dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Alexander Alberts, der sich für eine „einheitliche Verkehrsführung in Pont“ aussprach. Der Verwaltungsvorschlag wurde einstimmig abgelehnt. „Dann werden wir jetzt mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW sprechen“, teilte Bürgermeister Sven Kaiser mit.