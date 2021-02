Geldern : Erstkommunion und Firmung erst im Sommer

Geldern Die katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern reagiert mit der Verschiebung auf August und September auf die Corona-Vorschriften.

Aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen ist das Seelsorgeteam der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern nun in Absprache mit den Eltern der diesjährigen Erstkommunionkinder zu der Entscheidung gekommen, die Erstkommunion nicht wie geplant an den Sonntagen nach Ostern zu feiern. Sie wird verschoben, und zwar auf die Zeit nach den Sommerferien .

Durch die Corona-Schutzvorschriften waren und sind nach Überzeugung der Verantwortlichen viele Vorbereitungstreffen der Erstkommunionfamilien nicht möglich, und auch Familiengottesdienste konnten nur sehr eingeschränkt gefeiert werden. An einer guten Vorbereitung und Hinführung der Kinder zum Sakrament der Eucharistie, sei allen in der Gemeinde sehr gelegen. Darum wurden die Eltern der Erstkommunionkinder nach ihrer Meinung zu einer Verschiebung befragt, und mehr als 75 Prozent haben zugestimmt, das Fest der Erstkommunion erst im August/September zu feiern, um so mehr Zeit und Möglichkeiten für die Vorbereitung zu gewinnen.

Anfang Februar wurden 175 Jugendliche der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern angeschrieben, um sie für die Informations- und Anmeldeveranstaltung zur Firmung am 19. und 20. Juni dieses Jahres einzuladen. Die Firmvorbereitung wird Mitte April beginnen, wobei die Firmanwärter zwischen sechs verschiedenen Möglichkeiten der Vorbereitung wählen können. Die Informationsveranstaltung hierzu und die Möglichkeit der Anmeldung für die Firmvorbereitung findet am Freitag, 5. März, in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Geldern statt.