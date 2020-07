Nachgefragt : Schul-Brände in Geldern: Polizei fahndet noch

Geldern Im Mai und Juni ereigneten sich drei Fälle von Brandstiftungen an Gelderner Schulen. Die Ermittlungen der Polizei sind bislang ergebnislos verlaufen. Ein erster Verdacht hat sich nicht erhärtet.

(kla) Bisher ergebnislos sind die Ermittlungen der Polizei nach den drei Brandstiftungen an Gelderner Schulen verlaufen. Im Mai und Juni waren innerhalb von rund zwei Wochen an der Liebfrauenschule, an der Adelheidschule und am Friedrich-Spee-Gymnasium Abfallbehälter angezündet worden. Wie Anna Stammen von der Pressestelle der Kreispolizeibehörde weiter mitteilte, werden die drei Vorfälle nicht als Tatserie, sondern als Einzelfälle behandelt. Zu den Fällen Liebfrauenschule und Friedrich-Spee-Gymnasium gebe es keine Täterhinweise. Der Sachbearbeiter zur Brandstiftung an der Adelheidschule ist im Urlaub.