Polizei spicht von „bedingtem Vorsatz“ Feuer im Hochhaus – Kinderwagen in Brand gesetzt

Feuer in einem Hochhaus ist immer eine besonders dramatische Situation, weil dadurch viele Menschenleben gefährdet werden. Daher war ein großes Aufgebot im Einsatz, als es vor einer Woche im Hochhaus Am Bollwerk in Geldern brannte. Mit der Drehleiter musste die Feuerwehr Personen vom Balkon retten. Ein Kinderwagen im Flur des zweiten Obergeschosses hatte gebrannt und den Bewohnern aus den oberen Stockwerken den Fluchtweg versperrt. Die Polizei hatte die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Inzwischen gehen die Beamten davon aus, dass von einem „bedingten Vorsatz“ auszugehen sei, so Polizeisprecher Stefan Sparberg.