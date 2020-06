Beschluss im Hauptausschuss : Geldern erlässt Gastronomie und Einzelhandel die Gebühr

Geldern Mit der Entscheidung, auf Sondernutzungsgebühren für Außenbestuhlung, Werbe- und Angebotsständer bis zum Jahresende zu verzichten, unterstützt die Stadt Geldern Gastronomen und Einzelhändler der Stadt. Die Entscheidung traf der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss, der damit auch den Beschluss des Corona-Krisenstabes der Verwaltung bekräftigte und verlängerte. Der hatte bereits im April entschieden, zunächst bis Ende Juni auf die Gebühren zu verzichten.

Sowohl in einem Antrag der CDU-Stadtratsfraktion vom 24. Mai als auch bei einem Erfahrungsaustausch der Gelderner Wirtschaftsförderung mit Gastronomen am 25. Mai, wurden die Probleme deutlich, unter denen die Unternehmen durch die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leiden. „Wir hoffen durch zusätzliche Plätze in der Außengastronomie, Einnahmeausfälle zumindest zum Teil ausgleichen zu können“ erläuterte CDU-Fraktionschef Michael Cools die Bereitschaft zum Gebührenverzicht. „Aus unserer Sicht geht das völlig in Ordnung“, stellte der Leiter der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Wieland Fischer, kurz und knapp fest. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Verwaltung im Hinblick auf die Zuständigkeit des Krisenstabes konnte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber nicht verkneifen. „Aus unserer Sicht wäre die Einbindung der Politik die korrektere Vorgehensweise gewesen“, bemerkte Andreas van Bebber, der zudem feststellte, dies hätte man „mindestens in einer der seit Ende März regelmäßig stattfindenden Videokonferenzen mit den Fraktionsvorsitzenden besprechen können.“