Bildung der neuen ersten Klassen in Geldern : Grundschul-Pläne bei Eltern in Kritik

Die Adelheid-Grundschule hat die meisten Anmeldungen und hätte im kommenden Schuljahr gerne drei statt zwei erste Klassen gebildet. Politik und Verwaltung lehnten dies ab und sorgten so für Unverständnis bei einigen Eltern.

Bürgermeister Sven Kaiser kann den Unmut einiger Eltern verstehen. Er wünscht sich jedoch mehr Verständnis für die Entscheidungsgründe von Verwaltung und Politik: „Wir haben damals einen Schulentwicklungsplan beschlossen, den alle Fraktionen mitgetragen haben“, sagt der Verwaltungschef. Auch bei der Entscheidung, die Albert-Schweitzer-Schule zu sanieren und umzubauen, habe es keinen Widerstand gegeben. Laut Verwaltung muss diese Grundschule auch vor der Adelheid-Schule saniert oder umgebaut werden, weil dort der Handlungsbedarf dringender ist. „Am 17. September hat der Schulausschuss die Pläne für die Eingangsklassen an den Grundschulen, also drei an der Albert-Schweitzer- und zwei an der Adelheid-Schule, noch einmal einstimmig bestätigt“, sagt er. „Die Politik beschließt also etwas, wir als Verwaltung fangen an mit den Vorarbeiten und wenn es dann reell und konkret wird, fallen wir um? Was machen wir denn dann im nächsten und übernächsten Jahr, wenn die Situation vielleicht ähnlich ist. Soll der Umbau an der Albert-Schweitzer-Schule dann gestoppt werden?“, fragt er. Der Umbau sei schließlich bereits beschlossene Sache. Deswegen könne er den Kurswechsel der SPD auch nur schwer nachvollziehen. „Denn wenn wir uns am Ende dann doch nicht an unsere Beschlüsse halten, können wir uns die Arbeit für einen Schulentwicklungsplan künftig auch schenken.“