Weihnachtsgrüße aus ganz Deutschland „Post mit Herz“ erfreut Haus Boeckelt

Geldern · Die bundesweite Aktion gegen Einsamkeit, bei der jeder an Menschen in sozialen Einrichtungen einen persönlichen Brief schreiben kann, kam im Gelderner Altenheim gut an.

28.12.2023 , 16:42 Uhr

Ludwig Klaassen (Betreuungskraft), Elsa Becker (links), Liselotte Bruckmann (hinten) und Lieselotte Derpmann (vorne) lasen gemeinsam. Foto: Maik Wilmsen