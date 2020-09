Aus der Türkei geflohen : Geldern ist das neue Zuhause

Geldern Eine Familie aus Ankara ist vor den Repressalien der Erdogan-Regierung geflohen. Gerd Fuhrmann kümmert sich um die vier Menschen aus der Türkei. Die ganze Familie ist bei der Stadt für einen Integrationskursus angemeldet.

Er hatte einen guten Job. Er war Regierungsbeamter im Entwicklungsministerium. Doch jetzt ist er Tausende von Kilometern entfernt von seiner Heimatstadt Ankara. Mehmet Yildiz, der in Wirklichkeit anders heißt und seinen richtigen Namen aus Furcht nicht nennen möchte, wohnt jetzt in Geldern. Und Gerd Fuhrmann hat dabei geholfen, dass die vierköpfige Familie ein neues Zuhause gefunden hat.

Yildiz floh mit seiner Frau und den beiden 16 und neun Jahre alten Töchtern vor einem Jahr aus seiner Heimat. Jahre zuvor hatte er seine Anstellung verloren, weil er Kritik an der Wirtschaftspolitik und der Korruption der Erdogan-Regierung übte, wie er berichtet. Er sei beschuldigt worden, mit dem Militärputschversuch vom Juli 2016 zu tun zu haben, und man habe ihn daraufhin gefeuert. Nach zehn Monaten wurde er verhaftet und für zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt. „Körperlich bin ich nicht gefoltert worden“, sagt der 47-Jährige. Doch es habe immer wieder Versuche gegeben, ihn psychisch unter Druck zu setzen. Nachdem keinerlei Beweise für seine Verwicklung in den Putschversuch gefunden worden waren, ließ man ihn schließlich frei. Über Griechenland gelangte die vierköpfige Familie nach Deutschland.

Mönchengladbach und Neuss waren dort die ersten Stationen, vor zwei Monaten landete die Familie in Geldern in einer Flüchtlingsunterkunft. Den Kontakt zu Fuhrmann stellte das Sozialamt her. Weil wegen der Corona-Pandemie viele Sprachkurse weggefallen waren, vermittelte die Behörde den Mann als Deutschlehrer für die Familie. „Das Deutsch klappt schon recht gut“, lobt Fuhrmann. Die Töchter stehen bei der Eingliederung in den Schulalltag sogar vor einer doppelten Herausforderung. Denn neben der deutschen Sprache müssen sie auch noch Englisch lernen.