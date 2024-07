Zweistelliger Betrag geklaut Einbruch bei Arminia Kapellen – Tresor mit Bargeld entwendet

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 16. Juli, 23 Uhr, und Mittwoch, 17. Juli, 9.45 Uhr, in das Vereinsheim von Arminia Kapellen am Vorsumer Weg in Geldern eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt zum Gelände des Sportvereins und beschädigten dort ein Fenster des Clubheims. Das teilte die Kreispolizei am Donnerstag mit.