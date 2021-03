Keyless-Go-Funktion in Geldern ausgenutzt : Autoknacker erbeutet Porsche Cayenne in Kapellen

Kapellen Der maskierte Täter hat sich offenbar die Keyless-Go-Funktion des Wagens zu Nutze gemacht und das Signal des Schlüssels überbrückt, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Doppeltes Pech für den Besitzer: Auch die Geldbörse war im Auto.

Unbekannte haben in Kapellen am frühen Donnerstagmorgen aus einer Einfahrt an der Straße Im Torfbruch einen schwarzen Porsche Cayenne gestohlen. Wie die Polizei am Montag meldete, zeichnete eine Überwachungskamera gegen 2.50 Uhr auf, wie sich ein maskierter Mann der Haustür nähert.