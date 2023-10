Teams und Einzelfahrer ausgezeichnet Geldern ehrt seine Stadtradeln-Gewinner

Drei Wochen lang waren in Geldern mehr als 1200 Radfahrer (2022: 1160) unterwegs, um im Rahmen der Stadtradeln-Aktion fleißig Kilometer mit dem Rad zu sammeln. 65 Teams waren an den Start gegangen. In Geldern wurden insgesamt 276.759 Kilometer gefahren (2022: 192.897), wodurch etwa 45 Tonnen CO² (2022: 30) eingespart werden konnten. „Im kreisweiten Vergleich haben wir es dieses Jahr durch das tolle Ergebnis erstmals auf den zweiten Platz geschafft“, freute sich Heinz-Theo Angenvoort, Mobilitätsexperte der Stadt Geldern. Im Vorjahr landete Geldern auf dem dritten Platz. Kreisweit waren in diesem Jahr 8731 (2022: 6957) Radfahrer in 563 (2022: 527) Teams unterwegs. Sie fuhren insgesamt 2.162.067 Kilometer (2022: 1.360.510), wodurch etwa 350 Tonnen CO² vermieden werden konnten.