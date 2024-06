Einkaufsstraße in Geldern Dreiste Diebe plündern Handys aus Mobilfunkgeschäft

Geldern · Während des laufenden Betriebs haben drei junge Männer am Mittwochmorgen mehrere I-Phones aus einem Mobilfunkgeschäft in der Gelderner Innenstadt gestohlen. Sie flüchteten in einem roten VW Golf mit Neusser Kennzeichen.

28.06.2024 , 13:55 Uhr

Die Polizei fahndet nach drei jungen Männern. Foto: dpa/Silas Stein

Am Mittwoch ist es nach Angaben der Polizei gegen 10.20 Uhr an der Issumer Straße in Geldern zu dem Diebstahl gekommen. Drei bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum eines Mobilfunkgeschäfts mehrere hochwertige Smartphones des Herstellers Apple. Ein Zeuge beobachtete, wie die drei Männer nach der Tat in einen roten VW Golf, vermutlich mit dem Kennzeichen NE-OK425, stiegen und sich in Fahrtrichtung Bahnhof entfernten. Die drei jungen Männer werden als etwa 18 bis 22 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie haben einen dunklen Teint und dunkle Haare und sind schlank. Alle drei Täter trugen weiße T-Shirts,einer hatte einen Bart. Hinweise nimmt die Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.

(vdp)