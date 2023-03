Grünen-Politiker Volkhard Wille in Vernum zu Gast Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft

Er verstehe, dass die Landwirte sich so zurecht von ihren Mitmenschen nicht ernst genommen fühlten und frustriert seien. Um diesem Frust entgegenzuwirken, sei es notwendig, einen breiten gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen, der nicht nur auf Veränderungen in der Landwirtschaft, sondern auch beim Konsum abzielt. „Hochwertige Produkte haben ihren Preis. Erst wenn sich diese aktuell riesige Lücke zwischen Ansprüchen an die Landwirtschaft und eigenem Konsumverhalten schließt, können wir der Landwirtschaft eine verlässliche Perspektive bieten“, betont Wille. In einer Gesellschaft, in der rund 70 Prozent der Bevölkerung in Städten lebt, auf Konflikt und Spaltung zu setzen, wie dies gerade in den Niederlanden passiert, ist aus seiner Sicht wenig erfolgversprechend.