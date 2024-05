Vatertag in Geldern-Walbeck Diebe stehlen Harley-Davidson auf dem Freizeitfestival

Walbeck · Während des Freizeitfestivals an Christi Himmelfahrt am Waldfreibad Walbeck haben Unbekannte eine Harley-Davidson gestohlen. Die Maschine war in der Nähe abgestellt.

10.05.2024 , 14:33 Uhr

Diese Harley-Davidson mit dem Kennzeichen GEL-SW75 ist am Donnerstag in Walbeck gestohlen worden. Foto: Polizei

Am Donnerstag entwendeten nach Angaben der Polizei unbekannte Täter zwischen 15 und 16.25 Uhr eine Harley-Davidson mit dem amtlichen Kennzeichen GEL-SW75. Die Maschine parkte auf dem Grünstreifen an der Straße „Am Freibad“. Viel los beim Freizeitfestival in Walbeck Das wurde an Vatertag geboten Viel los beim Freizeitfestival in Walbeck Zu dieser Zeit fand im Freibad das Freizeitfestival statt, sodass die Polizei davon ausgeht, dass viele Personen vor Ort gewesen sind, die den Diebstahl gesehen haben könnten. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, sollen sich telefonisch bei der Kriminalpolizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 melden.

(vdp)