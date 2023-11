Diebstahl in Geldern Einbrecher stehlen Wirt die Gänsekeulen aus der Tiefkühltruhe

Gleich zweimal stiegen in den vergangenen Tagen Einbrecher in Gaststätten ein. In der Nacht auf Freitag wurde die Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ das Opfer der Diebe. In der Nacht auf Montag suchten die Täter dann die Gaststätte Manten in Geldern heim. Dort nahmen die Diebe nicht nur den historischen, aber leeren Sparkasten der früheren Sparkasse Geldern mit, sie bedienten sich auch an der Tiefkühltruhe und schleppten eine größere Menge an Gänsekeulen – und -brüsten aus dem Lokal.