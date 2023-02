Erneut Schaufenster eingeschlagen Diebe brechen wieder in Veerter Apotheke ein

Veert · Nur gut einen Monat nachdem schon einmal in die Martinus-Apotheke in Veert eingebrochen wurde, bot sich am Donnerstagmorgen an der Veerter Dorfstraße das gleiche Bild: Die Schaufensterscheibe war eingeschlagen, mehrere Medikamente fehlten.

17.02.2023, 12:08 Uhr

Nach einem guten Monat wurde schon wieder in die Martinus-Apotheke an der Veerter Dorfstraße 22a eingebrochen. Foto: Martin van der Pütten