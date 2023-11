Polizei hofft auf Zeugen Diebe brechen in Veerter Kirche ein

Am Donnerstagmorgen hatte die Küsterin bemerkt, dass die Türen zur Kirche aufgebrochen wurden. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch, 8. November, 18 Uhr und Donnerstag, 9. November, 9.45 Uhr ereignet haben. Die Polizei zeichnet das Bild des Tathergangs nach. Demnach hatten die Täter zunächst versucht, durch die Vordertür an der Schulstraße in die Kirche zu gelangen. Danach seien die Täter auf die Rückseite der Kirche gewesen und haben dort die Tür aufgebrochen. „Vielleicht hat der ein oder andere verdächtige Personen entdeckt, die um die Kirche herumgeschlichen sind“, so die Polizeisprecherin. In der Kirche selbst haben sie dann einen Opferstock aufgebrochen. „Das macht Krach, kratzende Geräusche“. Auch hier hat die Polizei die Hoffnung, dass der ein oder andere aufmerksame Spaziergänger vielleicht etwas mitbekommen hat. Der Opferstock war leer. Die Täter brachen danach die Tür zur Sakristei auf. Erst hieß es, ein Bronzekreuz von relativ geringem Wert sei gestohlen worden. Das sei später aber noch einmal aufgetaucht. Es befand sich unter einem Altartuch, so Norbert Brauer vom Kirchenvorstand. Was bleibt ist eine Lücke bei den Kerzenständern. Einer fehlt. Er soll aus Messing sein.