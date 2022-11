Marktplatz in Geldern-Kapellen : Dieb stiehlt mehrere tausend Euro aus Bäckerei-Fahrzeug

Am Markt in Kapellen hat der dreiste Dieb zugeschlagen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kapellen Nur fünf Minuten lang stand der weiße Mercedes Sprinter unbeobachtet am Kapellener Markt. Die Zeitspanne nutzte ein Mann, griff zu und machte fette Beute. Die Polizeimeldungen aus Geldern und Umgebung der Woche.

Tausende Euro aus Fahrzeug gestohlen Am Mittwoch ist es zwischen 5.30 und 5.35 Uhr an der Straße Kapellener Markt zu einem Diebstahl gekommen. Aus einem weißen Mercedes Sprinter einer Bäckerei entwendete ein bislang unbekannter Täter laut Polizeibericht Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Der Täter wird von Zeugen als 50 bis 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und mit braunem Haarkranz beschrieben. Er sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise an die Kripo Geldern unter 02831 1250.

Diebe stehlen Renault Megane in Straelen Im Zeitraum von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, ist an der Straße Zand in Straelen ein blauer Renault Megane entwendet worden. Wie der oder die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug, das auf einem Parkplatz vor einer Werkstatt abgestellt gewesen war, entwenden konnten, ist laut Polizeiangaben noch unklar. Hinweise an die Kripo Geldern unter 02831 1250.

Männer mit 2,25 Kilo Hasch auf A40 erwischt Am Dienstag um 20.20 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der A 40 an der Anschlussstelle Straelen zwei Bulgaren (39 und 23 Jahre) in einem Mercedes E 220 nach der Einreise aus den Niederlanden. Der 39-jährige Beifahrer gab an, aus Venlo zu kommen und auf der Heimreise nach Münster zu sein. Bei der Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten in der Reserveradmulde acht Pakete mit 2,25 Kilo Haschisch und in der Jackentasche des 39-Jährigen noch 100 Gramm Kokain. Die Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Weitere Ermittlungen auf der Dienstelle ergaben, dass der Pass des 39-Jährigen gefälscht war.

Elektroroller aus Gartenhütte in Herongen gestohlen Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnacht und Montagmorgen einen Elektroroller gestohlen, der in der Gartenhütte auf einem Grundstück an der Bergstraße untergestellt war. Das Fahrzeug trug nach Polizeiangaben das Versicherungskennzeichen 573ROB.