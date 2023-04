Laut Stadt liegt das am Wetter Anwohner sauer über Dauerbaustelle

An der Krefelder Straße in Geldern sind seit November 2022 Absperrungen installiert, die Straße ist aufgerissen, neben der Straße türmen sich Sandhaufen. Die Straße wird aktuell zwischen der Einmündung Duisburger Straße und dem Kreisverkehr am Holländer See umgebaut. Nur: Baustellenfahrzeuge sieht man momentan nicht, es ist kein einziger Arbeiter vor Ort. Die Baustelle scheint stillzustehen. Dabei sollten die Arbeiten eigentlich schon abgeschlossen sein.