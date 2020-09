Kampagne in Geldern : Neues Zeichen für fairen Handel in Geldern

Mitglieder der Fairtrade-Gruppe präsentieren das neue Logo der Kampagne (v.l.): Manfred Austrup, Sandra Kleine und Hubertus Heix. Foto: Lois

Geldern Die Steuerungsgruppe Geldern stellt einen neuen Fairtrade-Flyer vor. Zu ihrem einjährigen Bestehen ist am 5. Oktober eine Veranstaltung im Bürgerforum geplant.

Seit knapp einem Jahr zählt Geldern zu den circa 650 Fairtrade-Städten in Deutschland. Geldern ist nach Kleve die zweite Stadt im Kreis, die diesen Titel tragen darf. Mit dieser Zertifizierung hat Geldern sich verpflichtet, den fairen Handel auf kommunaler Ebene zu unterstützen und einen Beitrag gegen die Ungerechtigkeit im internationalen Welthandel zu leisten. Insbesondere die Produkte aus dem globalen Süden werden oft auf dem freien Markt angeboten und unterliegen damit den Bedingungen von einigen wenigen Großkonzernen. Das heißt: Die Erzeuger von Produkten wie Kaffee, Tee oder Bananen erhalten keine gerechten Löhne, da die Waren häufig unter dem Herstellerpreis verkauft werden. Dies führt zu menschenunwürdigen Bedingungen und ausbeuterischer Kinderarbeit.

Nun hat die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Town-Kampagne der Stadt Geldern einen neuen Flyer herausgebracht, der erklärt, was fairer Handel bedeutet. Er enthält eine Auflistung aller 58 Partner und Unterstützer aus Einzelhandel, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und kirchlichen Institutionen. Damit kann man den Flyer auch als Einkaufshilfe verstehen, da hier alle Geschäfte aufgeführt sind, die faire Produkte führen. Als Partner gilt jedes Geschäft, jede Institution, die mindestens zwei fair gehandelte Produkte anbietet. Unterstützer sind zum Beispiel Unternehmen, die ihren Mitarbeitern in der Pause fair gehandelten Kaffee anbieten.

Es wurden zunächst 700 Exemplare gedruckt, die nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern auch bei vielen Partnern und Unterstützern ausliegen. Diese sollen vor allem Werbung für die Homepage der Kampagne machen. Sandra Kleine, Leiterin der Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit der Stadt Geldern, betont: „Die Flyer können nicht mit jedem neuen Partner oder Unterstützer immer wieder neu gedruckt werden, das ist logistisch einfach nicht möglich. Die Homepage ist aber immer sehr aktuell.“ Wichtig für den Fortbestand der Kampagne, auch im Hinblick auf Rezertifizierung in einem Jahr, ist die Unterstützung des Gelderner Rates. Ohne diese geht es nicht. „Die Bemühungen der Steuerungsgruppe wurden sehr positiv aufgefasst. Die Fairtrade-Kampagne ist auch im diesjährigen Haushalt vorhanden, und in den Ratssitzungen werden immer fair gehandelte Getränke gereicht“, so Sandra Kleine.

Durch die Corona-Krise sind auch im globalen Süden die Märkte eingebrochen. „Deshalb unterstütze man den fairen Handel gerade in Corona-Zeiten“, so Hubertus Heix, Leiter der Steuerungsgruppe, in seinem Appell an alle Gelderner. Nachdem viele Aktivitäten und Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen mussten, besteht die Hoffnung, dass einige 2021 wieder stattfinden können. Man möchte noch „präsenter nach außen auftreten und das Thema Fairtrade wieder mehr in die Köpfe der Menschen bringen“, sagt Heix. Und Manfred Austrup ergänzt: „Es sollten noch mehr Menschen mitziehen.“