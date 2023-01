Stadtentwicklungskonzept 2040 wird erarbeitet Geldern denkt über seine Zukunft nach

Viel Energie will man in diesem Jahr auch in Klimathemen stecken. Auch in Geldern gewinnt das Thema Windenergie zunehmend an Bedeutung. Umfassende Gesetzesänderungen fördern hierbei den Ausbau von Windrädern. Durch Ausweisung eines bestimmten Flächenzieles werden Länder und Kommunen künftig zur Bereitstellung der benötigten Flächen für Windenergie verpflichtet. Auch innerhalb des Kreises Kleve – und somit auch in Geldern – rückt die Errichtung neuer Windenergieanlagen zunehmend in den Fokus. Die Planungen für neue Windenergieanlagen auf Gelderner Gebiet existieren bereits und werden 2023 weiter forciert. Mit der Förderung von Mini-Solaranlagen beschäftigte sich Gelderns Politik im November. Dabei handelt es sich um Anlagen, die als Stecker-System verkauft werden. Ihre Wirkung ist in der Regel, dass sich die Stromkosten in dem Maß reduzieren, wie der von der PV-Anlage produzierte Strom selbst genutzt wird. Die Anlagen sind über das Stecker-System in der Lage, Strom aus dem Modul in das Hausstromnetz einzuspeisen. Nach einer Veröffentlichung des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) haben solche Solarmodule unter Testbedingungen eine Leistungsaufnahme zwischen 150 und 300 Watt. Pro Jahr ergäbe sich bei einer 500-Watt-Solaranlage ein Energiegewinn zwischen 350 und 450 Kilowattstunden.