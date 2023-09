Neue Sportgeräte für Geldern Dekra stellt Mängel an Outdoor-Fitness-Anlage fest

Geldern · Der Kreissportbund Kleve baut am Bollwerk in Geldern ein Fitness-Studio unter freiem Himmel. Was die Anlage einmal bieten wird und warum noch völlig unklar ist, wann sie eröffnet wird.

19.09.2023, 10:22 Uhr

Die neue Outdoor-Fitness-Anlage am Bollwerk ist zurzeit noch durch einem Bauzaun abgesperrt. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber

Die Eröffnung der neuen Outdoor-Fitness-Anlage am Bollwerk in Geldern verzögert sich. Noch sind die Geräte durch einen Bauzaun abgesperrt. Ende August hatte die Dekra die Anlage des Kreissportbundes Kleve inspiziert und an zwei Geräten Mängel festgestellt, die erst behoben werden müssen.