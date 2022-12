Neue Spielzeit in Geldern „Es fühlt sich fast wieder normal an“

Info

Kindertheater Für das Kindertheater wird es ebenfalls wieder ein Abo geben. Los geht es am Sonntag, 10. September 2023, mit Die drei ??? Kids und „Der singende Geist“ um 15 Uhr für Kinder ab sechs Jahre. Das Sams feiert „Eine Woche voller Samstage“ (ab vier Jahre) am Sonntag, 19. November 2023, um 15 Uhr. Weiter geht es mit „Frau Holle“ (ab vier Jahre) nach dem Märchen der Gebrüder Grimm am Sonntag, 10. Dezember 2023, um 15 Uhr. Das Stück „Freunde“ (ab vier Jahre) läuft am Sonntag, 17. März 2024, um 15 Uhr. Zwei Clowns laden am Sonntag, 21 April, ab 15 Uhr zum „furiosen Küchenzirkus“ ein (ab drei Jahre).

Tickets Die Preise für die Karten bleiben auch in der kommenden Spielzeit stabil. Tickets fürs Abo sind jetzt vorbestellbar, Einzelkarten gehen ab dem 1. August 2023 in den Verkauf. Interessierte melden sich unter Telefon 02831 398444 oder per Mail an kultur@geldern.de.