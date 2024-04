Auszeichnung fürs Ehrenamt in Geldern Geldersche Wend geht an Hejo Eicker und die Firma Schaffrath

Großer Bahnhof für den Gelderschen Wend: In der Aula der Liebfrauenschule wurde am Freitagabend der Ehrenamtspreis der Stadt Geldern vergeben, in diesem Jahr nur an eine Person. Hermann-Josef „Hejo“ Eicker, Urgestein der Gelderner Politik und über Jahre das Gesicht der Sozialdemokratie in der Stadt, ist der Preisträger. Der Wirtschaftspreis ging an das Gelderner Traditionsunternehmen L.N. Schaffrath.