Merkwürdiges Ortsschild in Geldern Warum Walbeck jetzt nur noch „geschlossene Ortschaft“ heißt

Am Ortseingang in Walbeck am Kastellweg wurde ein neues Ortsschild vom Gelderner Bauhof aufgestellt. Das trägt allerdings nicht wie üblich den Ortsnamen „Walbeck“. Stattdessen ist dort nur „geschlossene Ortschaft“ zu lesen. Zudem ist das Schild als „Ersatz-Ortstafel“ gekennzeichnet.