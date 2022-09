Neues Gebäude in Geldern : Das passiert nach dem Haus-Abriss am Markt

Foto: Martin van der Pütten 9 Bilder So läuft der Abriss am Markt in Geldern

Geldern Mitten in Gelderns Fußgängerzone ist gerade eine große Baustelle: Das Haus am Markt 22, in dem sich der Euroshop befand, wird abgerissen. Wann die Arbeiten fertig sein sollen.

Mit einem Schwertransport ist am 21. September ein sogenannter Longfront-Bagger angeliefert worden, mit dem das Gebäude am Markt 22 demnächst abgerissen wird, um es später neu aufzubauen. Denn an der Stelle des alten GebäudesKostenpflichtiger Inhalt soll ein neues Haus entstehen. Nach Angaben der Stadt Geldern soll der Neubau im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten werden von der Gelderner Baugesellschaft ausgeführt. In das neue Haus soll dann die Drogeriekette Rossmann einziehen.